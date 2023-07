Jäger betrunken mit Waffe am Fahrrad: Polizei rückte aus

Die mit Schutzwesten, Helmen und Maschinenpistolen ausgestatteten Beamten bezogen in der Hauptstraße Stellung. Sie sicherten an der Wohnadresse des Mannes das Einfamilienhaus, während sich das Sondereinsatzkommando Cobra am Friedhof bereitmachte. Relativ rasch konnte aber Entwarnung gegeben werden. Der Mann wurde angetroffen und die Sache geklärt.

Laut einem Onlinebericht von Heute hatte der Mann keine explizite Drohung ausgesprochen, sondern nur lautstark geflucht. Die Cobra rückte deshalb wieder unverrichteter Dinge ab. Laut Baumschlager waren die Erhebungen am Mittwoch noch im Gange. Außerdem wird geprüft, ob es zu verwaltungsrechtlichen Anzeigen kommt.