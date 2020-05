20.000 Fans feuern die Extremsportler an

55.000 Liter Wasser, 12.000 Trinkflaschen 5000 Bananen – wenn in der Landeshauptstadt der „ Ironman 70.3“ über die Bühne geht, dann ist der Hunger und Durst der Tausenden Athleten groß.

Kein Wunder, müssen die Sportler am 26. Mai wieder alle Kräfte mobilisieren, um die Strapazen bewältigen zu können. 1,9 Kilometer Schwimmen, mehr als 90 Kilometer Radfahren und dann nach eine 21 Kilometer lange Laufstrecke verlangen den Teilnehmern alles ab.

Heuer wird auch das neue Fußballstadion in St. Pölten eine besondere Rolle bei den Events spielen. In der NV-Arena werden die Garderoben, Duschen und Massageplätze zu finden sein.

Landesrätin Petra Bohuslav und Bürgermeister Matthias Stadler dürfen sich jedenfalls die Hände reiben. Rund 20.000 Fans werden bei den Bewerben erwartet. Die Hotels in der Region sind mit Sicherheit ausgebucht. Die Wertschöpfung beläuft sich auf rund 3,4 Millionen Euro.