Insellösung bei Wolfsthal: Renaturierung der Donau geht weiter

Lebensräume zurückgewonnen

"Es freut mich, dass mit diesem Projekt ein weiterer Abschnitt der Donau renaturiert werden konnte. Entlang der Donau haben wir in den letzten Jahren schon viele wertvolle Lebensräume wiedergewonnen", sagt der nö. Umweltlandesrat und Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Weitere Projekte in der Wachau und dem Nationalpark Donau-Auen seien bereits in Vorbereitung.

Der Bürgermeister von Wolfsthal, der ÖVP-Landtagsabgeordnete Gerhard Schödinger, kennt die Gegend seit langem. Für ihn kommen die Maßnahmen nicht zu früh, sei doch das ehemalige Fischereigebiet zuletzt weitgehend trocken gelegt gewesen.

"Unser Donauufer ist in den letzten Jahrzehnten stark verlandet", erklärt er. "Durch die Revitalisierung kommt es nicht nur zu einer ökologischen Aufwertung, es entstand auch wieder eine attraktive Uferzone und das Fischereirevier proftiert von den Maßnahmen."

Zudem trägt Flussrevitalisierung auch zum Hochwasserschutz und zur Verbesserung des Sedimenthaushaltes in der Donau bei.

Für die Schifffahrt, aber nicht nur