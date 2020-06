In Neuhofen dreht sich ab sofort alles ums Geld

Bäckermeister Karl Piaty lässt sich immer wieder etwas einfallen. Zuletzt sorgte er mit seinen Euro-Kipferln für Aufsehen. Die konnte man sich zur Eröffnung der Sonderausstellung „Im Blickfeld: Euro-Bargeld“ am Freitag in Neuhofen an der Ybbs schmecken lassen. Noch bis 26. Oktober steht im Ostarrichi-Kulturhof unsere Währung im Mittelpunkt. Spannende Details, wie dass vor zehn Jahren in Österreich 7500 Tonnen Münzen ausgegeben wurden, können die jungen Besucher spielerisch erfahren.

www.ostarrichi-kulturhof.at