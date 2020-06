In die Tiefe gestürzt: Ort trauert um Pensionisten

Gaming – Trauer und Bestürzung herrschen in Gaming im Bezirk Scheibbs um Engelbert Bogenreiter. Der Pensionist war, wie berichtet, am Mittwoch mit seiner Frau zu einer Wanderung auf den Fadenauberg aufgebrochen. Da der 68-Jährige noch nach Schwammerln Ausschau halten wollte, trennten sich die Wege des Paars.

Als Bogenreiter auch noch Stunden nicht mehr auftauchte, schlug seine Frau Alarm. Die Folge war eine Suchaktion, an der sich die Bergrettung, Feuerwehr und Polizei beteiligte. Gegen 16 Uhr wurde der Pensionist entdeckt. Er dürfte im steilen Gelände in den Tod gestürzt sein. Der Leichnam wurde per Hubschrauber geborgen.