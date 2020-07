In den Röhren der S 1 wird wieder geübt

Totalsperre – Achtung Autofahrer: Wer heute am späten Abend auf der S 1 unterwegs ist, muss mit einer Umleitung rechnen. Wegen einer großen Sicherheitsübung von Rotem Kreuz, Polizei und Feuerwehr im Stettener Umweltschutztunnel und im Tradenberg-Tunnel wird die Schnellstraße in diesem Abschnitt komplett gesperrt. Der Verkehr wird zwischen Korneuburg Nord und Hagenbrunn in der Zeit wischen 20 und 24 Uhr örtlich umgeleitet und zwar über die Landesstraßen.

Nachgestellt wird der Austritt von Schadstoffen von einem Lkw. Neben den vier so genannten Portalfeuerwehren werden noch zwei weitere Trupps zur technischen Unterstützung hinzugezogen.