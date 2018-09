Immer mehr tricksen Radarpistole aus

Sie sitzen in schnellen Autos, halten sich an keine Tempolimits und wollen dabei auch noch das elektronische Auge des Gesetzes austricksen: Die Rede ist von Rasern, die in ihren Fahrzeugen sogenannte Laserblocker installiert haben.

Alleine in Niederösterreich wurden heuer bereits 146 dieser Störgeräte sichergestellt, berichtet Ferdinand Zuser, Leiter der nö. Landesverkehrsabteilung der Polizei. Der überwiegende Teil der angezeigten Lenker kommt laut Zuser aus Österreich, nur 27 Pkw hatten ausländische Kennzeichen. Während Kauf und Besitz von Laserblockern grundsätzlich erlaubt sind, ist das Verwenden und Mitführen dieser im Auto allerdings strafbar. „Es drohen Geldbußen in der Höhe von bis zu 5000 Euro“, berichtet der Polizist, der gemeinsam mit Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl (SPÖ) nun noch ein schärferes Vorgehen und verstärkte Kontrollen gegen die Raser ankündigte.