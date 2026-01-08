Feuerwehreinsatz

Glück im Unglück: Pkw landete auf zugefrorener Krems

Ein blaues Auto steht mitten auf einem zugefrorenen Fluss, umgeben von winterlicher Landschaft und Häusern am Ufer.
Unfall in Imbach: Auto landet auf der zugefrorenen Krems – Feuerwehren Imbach und Senftenberg im Einsatz.
08.01.26, 20:24

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein spektakulärer Unfall ereignete sich am Donnerstag, 8. Jänner, in Imbach (Bezirk Krems): Ein Autofahrer kam auf der Landesstraße L73 im Ortsteil Pellingen von der Fahrbahn ab und landete auf der zugefrorenen Krems.

Zwei Feuerwehrleute sichern ein blaues Auto mit einem Seil auf einer vereisten Fläche.

Ein Pkw kam auf der L73 von der Straße ab. Der Lenker blieb unverletzt, das Fahrzeug wurde von den Feuerwehren geborgen.

„Nicht einzusehen“: Mikl-Leitner zieht gegen Wien vor Gericht

Wie die Feuerwehr Imbach berichtet, geschah der Unfall kurz vor 13 Uhr. Der Pkw durchbrach die Böschung und kam auf der Eisdecke des Flusses zum Stillstand. Der Lenker hatte großes Glück – er konnte sich selbstständig und unverletzt aus dem Fahrzeug befreien.

Die Feuerwehren Imbach und Senftenberg standen im Einsatz, um den Wagen zu bergen. Mithilfe einer Seilwinde wurde das Unfallfahrzeug sicher auf einen nahegelegenen Parkplatz gezogen. Nach rund einer Stunde war der Einsatz abgeschlossen.

Mehr zum Thema

Krems
kurier.at, PEKO  | 

Kommentare