Glück im Unglück: Pkw landete auf zugefrorener Krems

Ein spektakulärer Unfall ereignete sich am Donnerstag, 8. Jänner, in Imbach (Bezirk Krems): Ein Autofahrer kam auf der Landesstraße L73 im Ortsteil Pellingen von der Fahrbahn ab und landete auf der zugefrorenen Krems.

Ein Pkw kam auf der L73 von der Straße ab. Der Lenker blieb unverletzt, das Fahrzeug wurde von den Feuerwehren geborgen.

Wie die Feuerwehr Imbach berichtet, geschah der Unfall kurz vor 13 Uhr. Der Pkw durchbrach die Böschung und kam auf der Eisdecke des Flusses zum Stillstand. Der Lenker hatte großes Glück – er konnte sich selbstständig und unverletzt aus dem Fahrzeug befreien.