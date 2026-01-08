Glück im Unglück: Pkw landete auf zugefrorener Krems
Unfall in Imbach: Auto landet auf der zugefrorenen Krems – Feuerwehren Imbach und Senftenberg im Einsatz.
Ein spektakulärer Unfall ereignete sich am Donnerstag, 8. Jänner, in Imbach (Bezirk Krems): Ein Autofahrer kam auf der Landesstraße L73 im Ortsteil Pellingen von der Fahrbahn ab und landete auf der zugefrorenen Krems.
Wie die Feuerwehr Imbach berichtet, geschah der Unfall kurz vor 13 Uhr. Der Pkw durchbrach die Böschung und kam auf der Eisdecke des Flusses zum Stillstand. Der Lenker hatte großes Glück – er konnte sich selbstständig und unverletzt aus dem Fahrzeug befreien.
Die Feuerwehren Imbach und Senftenberg standen im Einsatz, um den Wagen zu bergen. Mithilfe einer Seilwinde wurde das Unfallfahrzeug sicher auf einen nahegelegenen Parkplatz gezogen. Nach rund einer Stunde war der Einsatz abgeschlossen.
