Im Karton ausgesetzt: Katzen starben beinahe den Hitzetod

Acht Katzen wurden innerhalb weniger Tage bei Temperaturen von mehr als 30 Grad ausgesetzt, berichtet der Wiener Tierschutzverein (WTV) - und spricht von grausamster Tierquälerei.

Beim Waldgasthof Bockerl in Mödling wurden zwei Katzendamen in zugeklebten Kartons abgestellt. Lediglich ein paar Luftlöcher hatte der Eigentümer in die Kartons geschnitten. Die Boxen wurden laut WTV zu regelrechten Backöfen. Für die beiden Tiere bestand dadurch Lebensgefahr.

„Hirnlos, rücksichtslos und grausam. Anders lässt sich diese Tat beim besten Willen nicht beschreiben“, sagt WTV-Präsident Madeleine Petrovic.