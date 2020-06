Im Hochregal eingeklemmt: Feuerwehr befreite Arbeiter

Wiener Neudorf – Im Krankenhaus endete der Arbeitstag für einen Monteur in Wiener Neudorf (Bez. Mödling). Der Mann montierte in einem Baumarkt gerade ein Hochregal-Lager, als er sich den rechten Zeigefinger in der Konstruktion einklemmte. Zwei zufällig anwesende Feuerwehrleute leisteten dem „Gefangenen“ Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. „Er konnte sich nicht mehr aus seiner misslichen Lage befreien“, schildert einer der Retter.

17 Mann der Freiwilligen Feuerwehr, Notarzt und Sanitäter eilten zu ihm. Nach der Stabilisierung wurde der Eingeklemmte binnen weniger Sekunden befreit und ins Spital eingeliefert.

„Der Finger war zum Glück nicht von der Hand abgetrennt“, sagt ein Feuerwehrmann. Dank der raschen Ersten Hilfe und dem guten Zusammenspiel der Einsatzkräfte wird der Verunglückte den Zwischenfall ohne bleibende Schäden überstehen.