Illegale auf Spaziergang

Wr. Neustadt - Weil sie mitten auf der Badener Straße spazierten, wurden am Wochenende sieben merkwürdige Gestalten von der Polizei kontrolliert. Es handelte sich um sechs Afghanen und einen pakistanischen Staatsbürger, die anscheinend illegal nach Österreich geschleppt wurden. Alle sieben stellten einen Asylantrag. Nur kurze Zeit später hielten fünf afghanische Asylwerber die Polizei am Domplatz in Wr. Neustadt auf Trab. Die Männer zettelten eine wilde Schlägerei an, bei der ein Widersacher der Gruppe verletzt wurde.