Hotel-Pleite: Acht Mitarbeiter sind betroffen

Ybbs/ Donau - Dunkle Wolken sind über dem bekannten Hotel-Restaurant "Ybbserhof" in Ybbs an der Donau im Bezirk Melk aufgezogen. Denn über das Vermögen der Firma Gastro Art GmbH wurde kürzlich am Landesgericht St. Pölten das Konkursverfahren eröffnet, berichtet Gerhard M. Weinhofer vom Österreichischen Verband Creditreform.

Seit 2009 soll die Firma schon mit einem Umsatzrückgang kämpfen. Acht Dienstnehmer und 49 Gläubiger sind von der Misere betroffen. Eine Unternehmensfortführung scheint "kaum möglich", heißt es.