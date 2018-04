"Horrorhäuser" wurden endlich geräumt

Alfred Woltran hat jahrelang in einer feuchten, verschimmelten Wohnung gelebt. Am Gang tummelte sich Ungeziefer, von den Wänden bröckelten der Innenputz und die Fassade. Woltran ist einer von insgesamt 55 Mietern, die aus acht desolaten Gemeindewohnbauten in Wiener Neustadt ausgesiedelt werden mussten.

Was 2007 als besonderer Erfolg der damaligen SPÖ-Stadtregierung in Wiener Neustadt gefeiert wurde, entpuppte sich im Nachhinein betrachtet als weniger rosig. Damals wurden 2300 Gemeindewohnungen für 81 Millionen Euro an die gemeindeeigene Stadttochter IFP (Immobilien, Freizeit, Parken) ausgelagert. Mit dem Effekt, dass die Gemeinde nur am Papier um 81 Millionen Euro reicher war, die IFP allerdings dieselbe Summe Schulden hatte. Damit noch nicht genug, deckte das neue Management der IFP 2016 auf, dass es aus der Vergangenheit einen Reparatur-Rückstau bei den Gemeindewohnungen in Millionenhöhe gab.

In insgesamt acht Wohnobjekten, die sogenannten „ Horrorhäuser“ der Stadt, war eine kostengünstige Sanierung wegen des fortgeschrittenen Verfalls bereits unmöglich. 55 Mieter und deren Familien mussten in teils desaströsen Verhältnissen hausen. FPÖ-Wohnungsstadtrat Michael Schnedlitz sprach im Zuge eines Lokalaugenscheins Montagvormittag von „menschenverachtenden Bedingungen“.