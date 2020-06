Junger Familienvater stirbt bei Autounfall

Am Samstag hätte der 21-jährige Christof L. ein Fußballmatch für den SC Guntersdorf bestreiten sollen. Doch statt ihm stand ein anderer am Platz. Christof L. ist in der Nacht auf Samstag bei einem schweren Verkehrsunfall tödlich verunglückt.

Es war etwa 1.45 Uhr, als L. gemeinsam mit seinem 20-jährigen Freund Werner D. von Guntersdorf in Richtung Wullersdorf, Bezirk Hollabrunn, unterwegs war. In einer Rechtskurve verlor der 21-Jährige vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und krachte gegen eine Gartenmauer. Christof L. war auf der Stelle tot. Er hinterlässt seine Lebensgefährtin Monika und Tochter Jessica – sie feiert nächste Woche ihren dritten Geburtstag. Beifahrer Werner D. wurde bei dem Unfall schwer verletzt – er konnte sich noch selbst aus dem Auto befreien und wurde mit dem Notarzt ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Männer waren nicht angegurtet.

„Es ist furchtbar, Christof war ein braver Bursch. Wir sind alle erschüttert“, sagt Franz Kurzweil, Obmann des Fußballvereins. Beim Match am Samstag gab es eine Gedenkminute für Christof L.

Am Samstag kam auch für einen 16-jährigen Mopedlenker aus dem Bezirk Waidhofen/Thaya jede Hilfe zu spät. Der 16-jährige war gegen 12 Uhr mit seinem Moped in Japons im Bezirk Horn unterwegs. In einer Linkskurve kam er aus unbekannter Ursache von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Reanimationsversuche am Unfallort blieben ohne Erfolg, der 16-jährige starb an der Unfallstelle.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstag auch auf der B4 bei Maissau, Bezirk Horn, gekommen. Dort krachten zwei Autos frontal gegeneinander – vier Personen wurden verletzt, zwei davon schwer. Sie wurden ins Krankenhaus geflogen.