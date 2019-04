Home Invasion in Nodendorf: Mutter und Tochter gefesselt

Einen brutalen Raubüberfall im eigenen Haus erlebten eine 55-jährige Frau und ihre 22-jährige Tochter in der Nacht auf Sonntag in Nodendorf (Bezirk Mistelbach). Die drei vollmaskierten Täter drangen am Samstagabend gegen 22 Uhr in das Haus ein. Die Mutter wurde auf der Couch von den brutalen Männern überrascht . „Sie sind sofort über die Frau hergefallen und haben eine ziemliche Brutalität an den Tag gelegt“, schildert ein Ermittler.

Die Tochter hörte die Schreie der Mutter und wollte ihr sofort zu Hilfe kommen. Dabei würde auch sie sofort von den drei Maskierten attackiert, gefesselt und geknebelt. Während einer der der drei die beiden Opfer bewachte, stellten die anderen beiden das Haus auf den Kopf.

„Die Täter sprachen gebrochen Deutsch mit ausländischem Akzent“, heißt es von der Polizei. Ob und was sie erbeuten könnten, ist derzeit noch unklar. Die beiden Opfer erlitten einen Schock. Sie mussten ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Die Tatort- und die Raubgruppe des niederösterreichischen Landeskriminalamtes haben die Ermittlungen übernommen. Hinweise auf ein Fluchtfahrzeug gibt es derzeit keine.