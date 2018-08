Hollabrunnerin feiert Debüt in der Mozartstadt

Für Doria Thürr aus Kalladorf, Bezirk Hollabrunn, ging am vergangenen Wochenende ein kleiner Traum in Erfüllung. Die 24-jährige Sängerin feierte ihre Premiere auf der großen Bühne und das just bei den Salzburger Festspielen. Im Stück „Pique Dame“ von Peter Iljitsch Tschaikowsky ist Thürr Teil des Chors. Der Weg zu den Festspielen begann für die junge Gesangsstudentin bereits im November, wie sie erzählt: „Ich habe im November beim Staatsopernchor in Wien vorgesungen, weil sie noch Sänger gesucht haben. Und gleich am Tag darauf habe ich den Anruf bekommen, dass ich dabei bin.“

Von da an ging es schnell. Bereits im Dezember starteten die Gesangsproben in Wien. Text und Noten lernen stand auf dem Programm. Erst seit 9. Juli ist die 24-Jährige in Salzburg und probte dort auf der Bühne und gemeinsam mit Regisseur Hans Neuenfels.

Am 5. August war es dann schlussendlich soweit. Thürrs erster Auftritt auf einer großen Bühne, wie sie selbst meint. Die Aufregung war aber nicht so groß: „Als Solistin bin ich sicher aufgeregter. Im Chor ist man Teil einer Gruppe und darum ist man nicht so aufgeregt. Bei mir war die Freude wesentlich größer.“