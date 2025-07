Hollabrunner Tankstelle ist für mehr als drei Monate geschlossen

Wer in der letzten Juni-Woche bei der Shell-Tankstelle in der Aspersdorfer Straße in Hollabrunn tanken war, der wurde von den Mitarbeitern darauf hingewiesen, dass es nur noch bis 30. Juni Sprit gibt. "Wir haben dann drei Monate geschlossen, weil wir umbauen", lautete die Information. "Die Shell-Tankstelle umfassend modernisiert", bestätigt Unternehmenssprecherin Sarah Entacher auf KURIER-Nachfrage.

Voraussichtlich ist das Tanken vor Ort bis 12. Oktober nicht möglich. Im Zuge des Umbaus werden die Kessel der Tankstelle ausgetauscht. Das Auto kann zwar in der Aspersdorfer Straße in den nächsten Monaten betankt werden, doch während der Bauarbeiten bleiben die Portalwaschanlage, die Lanzenwäsche sowie der Shop sind weiterhin für Kunden geöffnet.