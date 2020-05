Hohe Energiepreise: Vergleichen kann Kosten senken!

Die Energiepreise in Österreich kennen in den vergangenen Monaten nur eine Richtung: die nach oben. Für die privaten Haushalte ist diese Entwicklung besonders schmerzhaft, da hohe Energiepreise das Budget von Herrn und Frau Österreicher spürbar belasten können. Wer sich auf die Suche nach Einsparpotentialen macht, sollte folgerichtig die Preise in allen Bereichen vergleichen, vor allem auch die Energiepreise: Sowohl bei Strom und Gas

als auch beim Sprit gibt es beträchtliche Preisunterschiede, die sich übers Jahr gesehen schnell zu einem deutlich dreistelligen Eurobetrag summieren: So kann das Einsparpotential bei einem Wechsel des Strom- und Gaslieferanten für einen durchschnittlichen Haushalt derzeit mehr als 200 Euro betragen!



Eine schnelle und unabhängige Möglichkeit, sich ein Bild von den günstigsten Strom- und Gas- sowie Spritanbietern zu machen, bietet die unabhängige Energiemarkt-Regulierungsbehörde E-Control auf ihrer Homepage: Der Tarifkalulator für Strom und Gas benennt in Sekundenschnelle die jeweils günstigsten Anbieter. Und der Spritpreisrechner für Dieselkraftstoff und Benzin listet je nach Adresseingabe die zehn nächstgelegenen Tankstellen und die fünf günstigsten mit Preisen auf. Übrigens: Das Wechseln des Energielieferanten geht viel einfacher, als viele glauben und ist völlig kostenlos möglich.