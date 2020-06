Höheres Gehalt für Spitalsärzte

Bis zu 800 Euro mehr pro Monat. So lautet das Ergebnis der Verhandlungen um die Gehälter der Spitalsärzte. Zwar können sich längst nicht alle Krankenhausmediziner über solche Salärsprünge freuen, das Grundgehalt wird aber bei allen Spitalsärzten angehoben. Junge Turnusärzte etwa – sie verdienen aktuell an die 2700 Euro brutto – dürfen im Schnitt mit 250 Euro mehr rechnen. Das Land muss künftig in Summe 22 Millionen Euro mehr für seine Ärzte ausgeben.