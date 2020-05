Hochwasserschutz ist fertig

March.Die Bewohner der Anrainergemeinden entlang der March sollten ab jetzt wirklich wieder ruhig schlafen können. Nach siebenjähriger Bauzeit wurde der 68 km lange Schutzdamm nun finalisiert. Die neue Sicherheitsmarke heißt: Hundertjähriges Hochwasser plus noch 70 Zentimeter „Spielraum“ für einen etremen Wasseranstieg.

Samstagvormittag wurde das Projekt (Gesamtkosten 125 Mio. €) von Infrastrukturministerin Doris Bures und Landeshauptmann Erwin Pröll in der Bernsteinhalle in Dürnkrut symbolisch seiner Schutz-Bestimmng übergeben. Zuvor besichtigten die Politiker aber noch den Dammbau in Angern und ließen sich von den Experten der „Via Donau“ zeigen, wie die Aluminiumprofile bei dem mobilen Hochwasserschutz funktionieren. „Sie werden nacheinander eingeschoben und durch den Wasserdruck wird das komplett dicht“, erklärte ein Mitarbeiter von Via Donau.

Rückblick in den April 2006: Nachdem die Rekordpegel überschritten und die alten Dämme durchweicht waren, setzte die Flut Dürnkrut unter Wasser. Hunderte Bewohner verloren ihr Hab und Gut. „Die Wunden sind verheilt, gewisse Narben sind geblieben“, sagte Bürgermeister Herbert Bauch.

Pröll erinnerte sich „voller Emotionen“ an die Besuche bei den Betroffenen zurück. „Ich habe die Ängste und auch die Wut der Bevölkerung verspürt.“

Ministerin Bures: „Die Bevölkerung hat jetzt die Gewissheit, dass die Dämme auf dem neuesten Stand der Technik sind.“