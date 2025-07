Bei Hochwasser im Kajak unterwegs: Mutter und Sohn aus Donau gerettet

Eine Mutter und ihr Sohn sind am Dienstagabend in der Gemeinde Rossatz-Arnsdorf (Bezirk Krems) durch Feuerwehrleute aus der Donau gerettet worden. Das Duo war mit einem Kajak gekentert und abgetrieben. Helfer brachten die Verunfallten ans Ufer, berichtete der ORF Niederösterreich. Der Vorfall passierte demnach in einem Nebenarm der Donau, für den eine Hochwasserwarnung vorlag. Die beiden Personen wurden ins Krankenhaus gebracht.