Hobby-Angler hatte in Kanada Riesen-Stör an der Angel

Das lässt sich getrost sagen: Es ist der Fang seines Lebens. Bei einer Kanada-Rundreise packten die Stockerauer Hobby-Fischer auch ihre Angelruten am " Fraser River" in British Columbia aus. Plötzlich hatte Walter Horvath einen "Riesen" am Haken. Eineinhalb Stunden dauerte es, bis der Fisch müde wurde und von ihm an Land gezogen werden konnte. 227 Zentimeter war der Stör lang, der geschätzte 110 Kilogramm wog. Geschätzt deshalb, weil der Riese nach dem Vermessen wieder in die Freiheit entlassen wurde. Der Fraser River ist Naturschutzgebiet.