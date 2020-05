Hilfsaktion für die kleine Laura

Sankt Oswald. Obwohl sie an einer schweren Krankheit (Störung des Nervensystems) leidet, ist die kleine Laura ein fröhliches und lebenslustiges Mädchen geblieben. Doch die Behandlungen kosten Geld. Mutter Barbara Muttenthaler ist ganztägig mit der Betreuung der Fünfjährigen beschäftigt. Papa Martin muss somit allein für den Unterhalt der vierköpfigen Familie aufkommen. Die Wassergenossenschaft Losenegg im Bezirk Melk veranstaltet deshalb am 2. Februar eine Winterwanderung zugunsten von Laura.Der Reinerlös wird anschließend der Familie übergeben. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr in der Gemeinde St. Oswald. Privat