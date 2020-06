Herzlichkeit am Hauptplatzpflaster

Auch die winterlichen Temperaturen konnten den Spaß und Enthusiasmus von rund 150 Frauen und Mädchen nicht stoppen. Samstag Mittag beteiligten sie sich am Hauptplatz von Amstetten an der weltweiten Aktion „on billion rising“. In vielen Städten auf allen Kontinenten wurde der 14. Februar zum Aktionstag gegen Gewalt und Unrecht gegen Frauen deklariert. Als internationales Zeichen dafür inszenierten die Frauen einen nach einer besonderen Choreografie einstudierten Tanz zum Song „Breaking the Chain“.

In Amstetten,wo die Aktion zum ersten Mal über die Bühne ging, fand der Tanz viel Anklang. Die Frauen- und Parteiorganisationen, das Frauenhaus, die Frauenberatung, das Gewaltschutzzentrum, die Katholische Frauenbewegung und auch die Stadtgemeinde organisierten den Event gemeinsam. Im Ostarrichi-Gymnasium Amstetten studierten Schülerinnen den Tanz speziell ein. Vor der Veranstaltung wurde im Rathaussaal trainiert.

Beratungs- und Hilfseinrichtungen für in Not geratene Frauen sind in Amstetten stark verankert. Speziell nach dem Auffliegen des Inzest-Falls Fritzl im Jahr 2008 wurden die Aktivitäten noch verstärkt. Im Schnitt müssen im örtlichen Frauenhaus jährlich rund 35 Frauen mit ihren Kindern Zuflucht suchen,weil ihnen daheim Gewalt und Unheil drohen.