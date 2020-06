Herka mit wirtschaftlichem Erfolg

Obwohl es österreichische Textilerzeuger auf dem globalen Markt schwer haben, weil sie pausenlos mit Billigproduzenten aus Fernost-Asien in Konkurrenz stehen, konnte der Waldviertler Hersteller " Herka Frottier" aus Kautzen, Bezirk Waidhofen an der Thaya, zuletzt mehrere Erfolge landen.

In den vergangenen zwei Jahren wuchs der Umsatz um fast 40 Prozent. "Unser Export steigt überproportional in die Höhe. Solche Zahlen kennen wir in der Textilbranche eigentlich nicht", sagt Geschäftsführer Thomas Pfeiffer, der aber auf dem Boden der Realität bleibt. Sein Erfolgsrezept beschreibt er so: "Wir können rasch auf Kundenwünsche reagieren, sind flexibel bei Lieferzeiten und legen Wert auf Qualität", betont Pfeiffer .