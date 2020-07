Herbst-Rallye bietet Motorshow für Tausende Fans

Dröhnende Motoren und heiße Drifts erwarten die Zuschauer am Samstag bei der Herbst-Rallye in Leiben (Bez. Melk). Piloten aus dem In- und Ausland werden um Pokale rasen, mehr als 100 Teilnehmer sind am Start. Die Rallye ist für viele ein Fixpunkt im Motorsport-Kalender. „Mehr als ein Jahrzehnt sind wir nun schon mit dabei“, berichtet Veranstalter Anton Hochstöger. Der Event ist bei den Fahrern und Fans gleichermaßen beliebt. Hochstöger: „Die Abschnitte sind sehr selektiv, mehr als 100 Kilometer müssen die Piloten zurücklegen.“ Los geht es schon kurz nach 8 Uhr, mehrere Tausend Menschen werden die Rennfahrer anfeuern.