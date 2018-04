Heimskandal wird zu einem Finanzkrimi

Zu guter Letzt wurde bei einem Callcenter eine Hotline für Betroffene eingerichtet. Etwas mehr als 20 Anrufe sind dort eingegangen. Die Kosten für die Hotline schlagen sich mit mehr als 38.000 Euro zu Buche – fast 1900 Euro pro Telefonat.

Angesichts dieser Zahlen keimt bei den gekündigten Mitarbeitern der geschlossenen TG-Heime großer Ärger auf. „Die Telefonate mit angeblich schwer traumatisierten Kindern haben Callcenter-Mitarbeiter ohne jeglicher psychologischer Schulung durchgeführt“, so die Betreuer. Dem KURIER liegt der Mitschnitt eines solchen Telefonats vor. Der Mitarbeiter an der Hotline arbeitet dabei hörbar einen Katalog an standardisierten Fragen ab.

Die Heime mussten schließlich Konkurs anmelden. Betreiber Hermann Radler wehrt sich mit Einsprüchen gegen die behördliche Schließung der Häuser in Ebenfurth, Jaidhof und Sitzendorf.

Was den fehlenden Regierungsbeschluss betrifft, sollen die geforderten Unterlagen nun nachgereicht werden. Eventuell wird mit der Kommission noch über einen Rabatt verhandelt. Bis 170.000 Euro darf Schnabl als Ressortverantwortlicher alleine entscheiden.