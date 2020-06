Heeresübung über Niederösterreich

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Von 7. bis 16. Mai findet in Niederösterreich eine große internationale Luftwaffenübung mit dem Titel "Amadeus 12" statt.

An der Übung werden neben österreichischen auch zahlreich deutsche Soldaten teilnehmen. Der Hauptteil des Geschehens wird sich in Langenlebarn, Bezirk Tulln, sowie am Truppenübungsplatz Allentsteig im Waldviertel abspielen.

Ein Teil der rund 2000 Soldaten, die in Niederösterreich üben, ist auch in er Landesfeuerwehrschule Tulln untergebracht.

Der Fliegerhorst Langenlebarn – östlich von Tulln gelegen – wird mit seinem Flugfeld für Starts und Landungen zur Verfügung stehen. Die Fluggeräte – vom Hubschrauber bis zum Eurofighter – werden ihren Weg ins Waldviertel nehmen. Das eigentliche Übungsgeschehen findet über und auf dem Truppenübungsplatz Allentsteig statt, wer wegen seiner Größe für Luftangriffe geeignet ist. Internationale Beobachter werden das Geschehen begutachten.

Autofahrer müssen in der Nähe der Übungsgebiete mit tief fliegenden Fluggeräten rechnen und werden um besondere Vorsicht ersucht.