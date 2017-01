Heer gegen Terror neu gerüstet

Die ersten neuen Fahrzeuge sind schon da, zusätzliches Personal wird noch heuer eingestellt: Das mit 1. Jänner 2017 neu geschaffene Bundesheer-Kommando "Schnelle Einsätze" mit Kommando in der Kaserne Mautern bei Krems steht ab sofort zur Verfügung. Schon jetzt kann Kommandant Brigadier Christian Habersatter innerhalb von 12 Stunden auch außerhalb der Dienstzeit rund 200 Soldaten zur Verfügung stellen.

Schwerpunktmäßig für die Unterstützung der Polizei im Terrorfall. Bei Straßensperren, Personenverfolgungen und ähnlichen Aufgaben.

"Zehn Jahre Sparzwang lassen sich nicht wegwischen"

"Zehn Jahre Sparzwang lassen sich nicht einfach weg wischen", sagt Habersatter, der sich über die neuen Investitionen ins Heer freut. Die geben auch seinem Kaderpersonal neue Motivation. Erste Anschaffungen wie neue Helme und Schutzwesten seien schon angelaufen, würden aber noch dauern.

Das Kommando "Schnelle Einsätze" besteht aus mehreren Verbänden mit Standorten in Korneuburg, Absam, Güssing, Zwölfaxing, Mistelbach, sowie mit der Militärpolizei in Wien, Graz und Salzburg. Praktisch überall werde man personell aufstocken. Insgesamt von derzeit 2200 auf 600 Berufssoldaten. In einem ersten Schritt werden überall etwa 50 dazu kommen und noch in diesem Jahr ausgebildet.