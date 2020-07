Hauptleitung angebohrt: 800 Haushalte ohne Gas

Bez. Bruck/ Leitha – Zu einem großflächigen Ausfall der Gasversorgung ist es am Montag in den Gemeinden Hainburg und Hundsheim gekommen. Rund 800 Haushalte wurden dabei von der Versorgung abgeschnitten. Gegen acht Uhr Früh bohrte ein Arbeiter die Hauptleitung mit dem Pressluftbohrer an, die EVN sperrte aus Sicherheitsgründen den Durchfluss. Bis in die Abendstunden war der Schaden behoben, sagt EVN-Sprecher Stefan Zach. In der nächsten Woche soll das vorläufig geflickte Rohr durch ein neues ersetzt werden. Gefahr für die Bevölkerung bestand während des Zwischenfalls keine.