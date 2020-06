Hanfplantage in der Wohnung entdeckt, Schweizer angezeigt

Gmünd – Es war ein anonymer Hinweis, der die Polizeibeamten in Gmünd auf die Fährte brachte. In einer Wohnung in der Innenstadt haben die Bediensteten eine Hanfplantage entdeckt. Ein 57-Jähriger gab bisher ausschließlich zu, die Cannabis-Pflanzen für den Eigenbedarf gezüchtet zu haben. Ob er das Kraut auch verkauft hat, muss die Polizei noch klären.

Tatsächlich wurden am Dienstag Beamte, die mit mehreren Diensthunden anrückten, im Zuge einer Hausdurchsuchung fündig. Mehr als 50 Cannabis-Pflanzen, darunter ungefähr 20 Setzlinge, sowie rund 650 Gramm Cannabis-Kraut wurden in der Wohnung gefunden und sichergestellt. Der Schweizer Staatsbürger zeigte sich geständig und wurde auf freiem Fuß angezeigt. Allerdings will der 57-Jährige das Cannabis-Kraut nur selbst konsumiert haben. Ob das stimmt, war noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

In jüngster Zeit häufen sich jene Fälle, bei der Indoor-Cannabis-Plantagen entdeckt werden. Zuletzt konnten in Schwechat und Deutsch-Wagram Pflanzen beschlagnahmt werden.