Handball-Elite kommt ins Weinviertel

In der Weinviertel-Arena wird es am kommenden Samstag brodeln: Die Hollabrunner Handballer veranstalten in Kooperation mit der Stadtgemeinde das erste Supercup-Finale der österreichischen Handballgeschichte. Meister Alpla HC Hard trifft dabei auf den aktuellen Cupsieger HC Fivers WAT Margareten.

Für die Veranstalter ist das eine Herausforderung. Bis Samstag wird die Arena noch auf Hochglanz gebracht, der nagelneue Hallenboden ist bereits verlegt. Erstmals wird Handball aus Hollabrunn auch live im Fernsehen übertragen. ORF Sport+ bringt das Spitzenspiel. „Das wird das größte Sportereignis der vergangenen Jahre in Hollabrunn“, freut sich Manager Gerhard Gedinger.

Rund tausend Besucher werden erwartet, Tickets gibt es ausschließlich an der Tageskassa. Kinder bis fünf Jahre haben freien Eintritt, bis 16 Jahre kostet der Eintritt 4 Euro, Erwachsene zahlen 8 Euro. Einlass ist ab 17 Uhr, das Supercup-Spiel beginnt um 20.15 Uhr.

www.hollabrunn.gv.at