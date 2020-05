Häftling türmte auf dem Weg zum Arzt

Eine Zelle mit acht Quadratmetern und Gitterstäbe vor dem Fenster. Angesichts dieser Ausgangslage für die nächsten Monate entschloss sich ein erst am vergangenen Freitag in Stockerau verhafteter Ladendieb zur Flucht. Auf dem Weg zum Arzt gab der 36-jährige gebürtige Ungar im Zentrum Fersengeld. Sein Pech: Ein Polizist, der gerade zwei Falschparker abstrafte, nahm die Verfolgung auf und stellte wenig später den Ausreißer in der Schaumannstraße.

Der Beamte setzte gerade den Kugelschreiber auf dem Organmandat an, um den Strafbetrag einzusetzen. "Da hörte ich, wie eine Justizbeamtin schrie: haltet ihn, der flüchtet!". Er schaute auf und sah den Ungarn rennen. Der Beamte nahm die Verfolgung auf. Nach 100 Metern bog der Ungarn (was er nicht wusste) rechts in einen umzäunten Parkplatz ab. Endstation.

"Der Mann hat sich widerstandslos festnehmen lassen", sagt der Beamte. Er übergab den Häftling mehreren Justizwachebeamten, die mittlerweile alarmiert worden waren. Und der Falschparker kam auch nicht ungestraft davon...