Umweltschützer zeigen erneut Behörden an

Einen ähnlichen Fall gab es im Bezirk Wiener Neustadt. In Ebenfurth strömten jahrelang Pestizide ins Grundwasser. Die Geschäftsführerin des Agro-Chemie-Konzerns GAT wurde zu bedingter Haft und einer Geldstrafe verurteilt. In beiden Fällen war der gleiche Sachverständige am Werk. Matthias Schabl von der Initiative „Pro reines Wasser“ in Korneuburg: „In den letzten fünf Jahren wurde das Abwassersystem nicht kontrolliert, auch nach der Meldung eines Unfalls im Jahr 2010 wurde keine Inspektion vorgenommen“, erklärt er.

Kwizda weist alle Vorwürfe von sich. „Wäre der komplette Umfang der Verunreinigung bekannt gewesen, hätte sich das Unternehmen Millionen Euro erspart“, sagt Firmen-Sprecherin Michaela Hebein. Die BH Korneuburg will am kommenden Montag Rede und Antwort stehen und über Sanierungsfortschritte informieren.