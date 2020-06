Grüne: Wahlkampfkosten offenlegen

Dietmar Berger staunte nicht schlecht, als er die Antwort auf seinen Antrag, einen FPÖ-Punschstand aufzustellen, las. Der ÖVP-Bürgermeister von Straß im Straßertal, Bezirk Krems, Verbot die Wahlveranstaltung per Bescheid. Begründung: „Die Veranstaltung ist verboten, weil es in Straß generell auf öffentlichen Plätzen keine Wahlveranstaltungen gibt.“

Was FPÖ-Landesparteisekretär Christian Hafenecker zuerst für einen Scherz hielt, ist Faktum. „Das stimmt so, wir haben ein gutes Einvernehmen und ich will nicht, dass sich die Parteien öffentlich befetzen. Außerdem gilt das für alle, auch für die ÖVP“, erklärt dazu Bürgermeister Harauer. „Dass er demokratische Grundrechte mit Füßen tritt, ist inakzeptabel und wird ein Nachspiel haben“, sagt Hafenecker, der eine Anzeige wegen Amtsmissbrauchs überlegt und den Landtag damit befassen will.

Auch SPÖ-Spitzenkandidat Franz Brunner versteht das Verbot nicht, ist aber nicht betroffen. Seine Liste schenkt Glühwein nicht auf öffentlichem Grund, sondern im Pfarrgarten aus.