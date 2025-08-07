Großfund am Flughafen: 35 Kilo Cannabis in Transitgepäck sichergestellt

Beamte des Stadtpolizeikommandos Schwechat haben am Mittwoch am Flughafen Wien-Schwechat einen beachtsamen Drogenfund gemacht. Bei routinemäßigen Gepäckskontrollen entdeckten die Polizisten des Fachbereichs Kriminaldienst Grenzpolizei rund 35 Kilogramm Cannabiskraut in zwei Reisekoffern .

Die Drogen befanden sich im Transitgepäck eines Fluges aus Bangkok und sollten über Wien weiter nach Genf in der Schweiz transportiert werden. Die Koffer waren auf einen 28-jährigen griechischen Staatsbürger eingecheckt, der mutmaßlich als Drogenkurier fungierte.

Reise zu Ende

Der Tatverdächtige wurde kurz vor seinem geplanten Weiterflug von den Beamten angehalten und vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde der Beschuldigte in die dortige Justizanstalt eingeliefert.