Großeinsatz in Herzogenburg: 62 Schafe bei Brand getötet

Bei einem Stallbrand am Sonntag in Herzogenburg (Bezirk St. Pölten) sind 62 Schafe verendet.

Zwei Frauen im Alter von 51 und 62 Jahren zogen sich laut Polizei beim Versuch, die in der Scheune untergebrachten Tiere zu retten, leichte Verletzungen zu.

Vier Schafe konnten in Sicherheit gebracht werden. Die Brandursache soll am Dienstag ermittelt werden, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Montag auf Anfrage mit.