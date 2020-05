Großbrand zerstörte Bauernhof

Auch in der Wirtschaftsküche auf einem Bauernhof in Neuhofen an der Ybbs, Bezirk Amstetten, brach Samstagmittag aus bisher unbekannter Ursache ein Brand aus. Mehr als 40 Feuerwehrleuten gelang es, ein Übergreifen auf Nebentrakte zu verhindern. Allerdings brannte die Wirtschaftsküche komplett aus, weitere Räume wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen. Jetzt ermitteln die Sachverständigen. Verletzt wurde zum Glück niemand.