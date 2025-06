Großbrand verhindert: Passant löschte Brand auf Firmengelände

An dieser Stelle scheint es passend, das altbewährte Sprichwort "Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort" zu bemühen: Als am 11. Juni ein Stromverteiler auf dem Areal der Heidenreichsteiner Baufirma Talkner zu brennen begann, war Thomas Scherzer aus beruflichen Gründen zugegen. Der Brandschutz-und Sicherheitstechniker erkannte den Ernst der Lage und begann, den Brand zu löschen, noch bevor die alarmierte Feuerwehr im Industriegebiet angekommen waren.

Keine Brandstiftung

Ein Großbrand konnte so verhindert werden. Das Unternehmen "Brandschutztechnik & Feuerlöschgeräte Scherzer" zeigt sich begeistert von der geistesgegenwärtigen Reaktion ihres Chefs und Oberbrandmeisters.