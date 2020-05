Großbrand auf Bauernhof in Dreistetten

Zwei regelrechte Schutzengel in der Form von zwei Wallfahrern hatte ein 46-jähriger Mann bei einem Brand in St. Georgen in der Klaus bei Waidhofen an der Ybbs. Der schlafende Mann wurde um 0.30 in der Früh von den Pilgern, die zu Fuß am Weg nach Maria Zell waren, geweckt, weil es in seiner Wohnung schon lichterloh gebrannt hatte. Der Mann konnte sich durch einen Sprung aus dem Fenster gerade noch rechtzeitig ins Freie retten. Er musste verletzt ins Spital gebracht werden.

Das Feuer, das letztendlich von sieben Feuerwehren der Region erfolgreich bekämpft worden war, hatte eine kuriose Vorgeschichte. Schon am Freitagabend brannte es in den Räumen des Untermieters. Er war mit einer glimmenden Zigarette eingeschlafen, durch eine glosende Matratze aber aufgewacht. Im Badezimmer löschte der Mann dann seine Unterlage mit dem Duschkopf. Danach verließ er das Haus für ein paar Stunden. Als er wieder heim kam, sah er gar nicht nach der Matratze im Bad, sondern legte sich schlafen. Ein Fehler, denn die hatte längst schon wieder geglost und letztendlich den Brand ausgelöst.