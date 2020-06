Großalarm: Feuer in Turm rasch gelöscht

Auf dem Firmenareal von Mars Austria in Bruck an der Leitha ist am Samstagvormittag ein Brand ausgebrochen. Zwölf Feuerwehren standen im Einsatz. Hatte man zunächst einen Großbrand befürchtet, so konnte rasch Entwarnung gegeben werden: Das Feuer in einem Kühlturm wurde unter Kontrolle gebracht, am Werk sei kein Schaden entstanden, hieß es seitens des Unternehmens.

Im Inneren des 30 Meter hohen Kühlturms sei die Kunststoffisolierung in Brand geraten, worauf sich eine mächtige Rauchsäule entwickelte.