Großalarm: Einfamilienhaus brannte nieder

Insgesamt 100 Feuerwehrleute waren Dienstagfrüh in Maria Lanzendorf (Bezirk Bruck/ Leitha) im Großeinsatz. Ein Einfamilienhaus stand in Vollbrand, der Bewohner musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden. Von dem Gebäude ist nur mehr eine Ruine übrig.

Um 4.20 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. "Bei unserer Ankunft stand das Haus in der unteren Etage und teilweise in der oberen Etage in Vollbrand", schildert Einsatzleiter Michael Kleiber, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Maria Lanzendorf, den dramatischen Einsatz.

Da die Haustüre versperrt war, gingen die Einsatzkräfte davon aus, dass sich noch jemand im brennenden Haus befand. Sofort durchsuchten drei Atemschutztrupps die Räumlichkeiten. Kein ungefährliches Unterfangen, denn der Hausbewohner ist ein leidenschaftlicher Sammler. "Es war alles zugestellt", sagt Kleiber. "Deshalb war die Brandlast sehr groß."