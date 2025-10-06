Größter Uferrückbau an der Donau gestartet

Rund um die Schwalbeninsel bei Stopfenreuth werden auf einer Länge von drei Kilometern massive Renaturierungsmaßnahmen gesetzt.
06.10.25, 15:33
