Greißler mit Leidenschaft und Herz

Vom ursprünglichen Kerngeschäft ist nicht viel geblieben: Als Walter Stangls Großvater 1938 den Betrieb gründete, stand der Handel mit Kohlen im Mittelpunkt. "Davon verkaufen wir mittlerweile nur mehr wenig", erklärt Stangl, der den Betrieb in dritter Generation führt. Heizöl hat die Kohle abgelöst, Holz und Pellets wiederum verdrängen das Öl. Daneben betreibt Stangl eine Tankstelle mit Bedienung und eine Waschanlage – keine 200 Meter Luftlinie vom Traiskirchner Hauptplatz entfernt.

"Mein Vater hat 1968 mit Diesel angefangen, weil wir für unsere Lieferwagen ja ohnehin eine Zapfsäule gebraucht haben", erinnert sich Stangl. Vor allem Firmen zählt er zu seinen Kunden. "Ich schätze 95 Prozent der Leute, die zu uns kommen, sind Stammkunden", sagt Stangl.

Acht Angestellte hat Stangl mittlerweile. Zurücklehnen kann und will er sich trotzdem nicht. Er weiß um das Rezept, mit dem die Firma schon in dritter Generation besteht: Kundennähe und "fleißig sein und zwar als Selbständiger selbst und ständig". Und Modernisierung: In Kürze will man nicht mehr nur bis 17 sondern bis 22 Uhr offen halten. Ohne Mehrbelastung für die Belegschaft. "Am Abend einfach mit Selbstbedienung", erklärt Stangl.