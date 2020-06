Grapscher belästigte 12-Jährige am Bahnhof

Bad Vöslau – Im letzten Moment konnte ein 12-jähriges Mädchen am vergangenen Samstag einen Sextäter in die Flucht schlagen. Gegen 21.15 Uhr griff ihr der Sittenstrolch zuerst auf das Gesäß und versuchte dem Mädchen die Hose herunter zu ziehen. Dabei sprach er sie mit „hey Süße“ an. Die Schülerin startete einen Fluchtversuch, wurde vom unbekannten Täter aber eingeholt. Anschließend griff er ihr mit beiden Händen auf die Brust. Erst durch laute Schreie ließ er von ihr ab.

Der Täter ist zwischen 18 und 24 Jahre alt, trug eine dunkle Brille (keine Sonnenbrille!) und hat Pockennarben im Gesicht. Bekleidet war er mit Jeans, einer schwarzen Lederjacke und dunklen Sportschuhen mit Klettverschluss. Besonders auffällig: Hellorange kurze Haare. Die Polizei ersucht um Hinweise unter  059/133-3300.