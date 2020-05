Grand Hotel Sauerhof: „Stadt soll Betrieb kaufen“

Über Verpachtung oder den Weiterverkauf soll ein Betreiber gefunden werden. „Jemand mit viel Eigenkapital. Ich denke da vor allem an den Orient, im Besonderen an den Oman. Schon einmal zeigte das Sultanat Interesse“, so Witty.

„Es besteht großes Interesse seitens der Stadt, hier einen Top-Betrieb zu etablieren“, sagt Bürgermeister Kurt Staska ( ÖVP). „Wir bemühen uns, unsere Kontakte zu Investoren zu nutzen. Eines kann ich aber absolut ausschließen: Dass die Stadtgemeinde das Sauerhof übernimmt. Das ist Aufgabe der Privatwirtschaft.“