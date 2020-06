Golfplatz von Vandalen ruiniert

Gewaltige Schäden richteten bis dato unbekannte Täter auf einem Golfplatz zwischen Bockfließ und Deutsch-Wagram an. Mit einem Pkw – ob Geländewagen oder nicht, steht noch nicht fest – rasten Unbekannte und zerstörten die frisch angelegten Rasenflächen vor allem an den Grüns und den Abschlagplätzen. Drei Mal schlugen die Vandalen bereits zu: Am 5., am 9. und zuletzt am vergangenen Sonntag (19. August) so gegen zwei Uhr Früh.