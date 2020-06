Legenden des Skisports eröffneten WM der Ski Masters

15 Stars aus früheren Zeiten des Ski-Weltcups gingen mit weniger prominenten Ski-Fans an den Start. Dabei zeigten Ex-Topläufer wie Michael Walchhofer, Hans Enn, Karin Stangl-Buder oder die Lokalmatadore Michi Dorfmeister, Thomas Sykora oder Andreas Buder, dass sie das Gefühl für die Rennskier noch nicht verloren haben. Bei dem Wettkampf, in dem ÖSV-Präses Peter Schröcksnadel als "Timesetter" die Zeit vorgab, war die Gleichmäßigkeit der Teams gefragt.

Das größte Ski-Spektakel (www.sc-goestling-hochkar.at), das es je in NÖ gegeben hat, wurde gestern feierlich eröffnet. Rennen finden bis Samstag statt. Heute wird wegen des Neuschnees statt dem Super-G ein Slalom gefahren. Der Besuch der Rennen ist gratis, so wie das Entre in die WM-Arena in Göstling.