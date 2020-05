Gmünd: Parkhaus nach drei Jahren offen

Mehr als drei Jahre verriegelten schwere Rollläden die Zufahrt zum Parkdeck in der Meridian-Passage in Gmünd . Seit drei Tagen sind sie wieder hochgezogen; die Ampel steht auf Grün, was soviel bedeutet, dass den Autofahrern und Bürgern die Einfahrt wieder erlaubt ist. Ab sofort stehen wieder insgesamt 70 Parkplätze im Parkhaus zur freien Benützung bereit. Allerdings gilt hier die Kurzparkzone, die von Parksheriffs kontrolliert wird.



Weil zwischen dem Besitzer und der Stadtgemeinde unterschiedliche Auffassungen geherrscht haben, waren die beiden Rollläden jahrelang heruntergezogen. Die Differenzen sind aber inzwischen ausgeräumt. Über die Probleme will keiner Details bekannt geben. Nur soviel. "Es hat keinen Konflikt gegeben. Und jetzt haben wir jedenfalls einen gemeinsamen Nenner gefunden", freuen sich Gmünds Bürgermeister Otto Opelka und der Besitzer Franz Pilz, der die Meridian-Passage vor mehr als drei Jahren gekauft hat. Vereinbart wurde, dass die Stadtgemeinde sowohl die Schneeräumung, Pflege, Betreuung als auch die Betriebskosten übernimmt.



"Die zusätzlichen Parkplätze bringen den örtlichen Kaufleuten und Besuchern große Vorteile", strahlt Opelka. Geöffnet ist das Parkdeck montags bis freitags von 7 bis 21 Uhr sowie an Samstagen von 7 bis 19 Uhr.



Indessen wird auch der lange Zeit fast leer stehenden Meridian-Passage wieder mehr Leben eingehaucht. Mit "Preisinator" und einem Immobilienbüro öffnen nun zwei weitere Geschäfte. Somit sind fünf der sieben Lokale besetzt.