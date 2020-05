Glasfaser-Spezialist baut großes US-Werk

Der Glasfaser-Produzent "FCT" mit Sitz in Gmünd hat großes vor. Der Spezialist für Sensorkabeln gehört bereits zu den Globalplayern und will jetzt in den USA expandieren. Bei seinem Erzeugnis handelt es sich um ein spezielles Glasfaserkabel, das Temperatur, Lautstärke und Druck ohne Strom und an jedem Punkt des Kabels messen kann. Der amerikanische Markt ist für den Waldviertler Betrieb deshalb so interessant, weil sein Produkt die Erdöl-Industrie anspricht und deren große Konzerne in den USA beheimatet sind.